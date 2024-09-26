"Мать покойная бережет". В Запорожье люди чудом выжили во время атаки РФ по домам

"Очень сильный взрыв был, все посыпалось"

Во время ночной атаки были разрушены частные дома. Девять человек ранены, двоих госпитализировали. Жители домов, возле которых упали бомбы, говорят, что выжили чудом.

"Чудом остался жив. Наверное, мать покойная бережет, потому что мы сидели в ее комнате. Жену успокаивал, и в этот момент "прилетает". Это все буквально секунды, мгновения – раз и все. А я мог быть на кухне или в спальне" , или в зале, а я именно туда пошел", - рассказал местный житель.

Видео: Мужчина спасся во время обстрела (t.me/svoboda_radio)

Жительница другого разрушенного дома также говорит, что выжила чудом.

"Выжила, наверное, чудом. Потому что это страшное было. Очень сильный взрыв и все посыпалось, окна и двери вылетели, пианино упало. Мебель перекосилась, вся посуда перебилась, сплошные стекла и месиво. Пыль поднималась к потолку", - рассказала она.

Женщина добавила, что ей удалось спастись, потому что рядом с головой был шкаф.

Видео: Жительница разрушенного дома (Елена Каптюх/t.me/weukrainetv)

В местах, куда попали россияне, разрушены дома и автомобили. Там работают сотрудники ГСЧС.

Фото: Последствия попадания по домам в Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)

Ночной обстрел Запорожья

Поздним вечером 25 сентября враг обстрелял Запорожье. Под удар попала жилая застройка и территория предприятия. В результате атаки ранены 9 человек, среди них 14-летний парень. Два человека в больнице - мужчина в тяжелом состоянии, женщина в состоянии средней тяжести.

На местах попаданий работают чрезвычайники и коммунальщики, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.