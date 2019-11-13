Матеріали щодо засуджених кримчан у справі "Хізб ут-Тахрір" передали до суду ООН

Всі матеріали щодо переслідуваних кримчан у російських справах "Хізб ут-Тахрір" передані в міжнародні суди, в тому числі в міжнародний суд ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомила заступник постійного представника президента України в АРК Таміла Ташева, Україна вважає ці справи незаконними і розглядає їх як переслідування кримчан і "справи проти людяності".

"Всі ці матеріали передаються в усі міжнародні судові інстанції, в тому числі в міжнародний суд ООН. Однозначно, ми кваліфікуємо дані переслідування не як нібито терористів, а в першу чергу, як переслідування їх за етичною та релігійною ознакою. Однозначно, це потрібно кваліфікувати як злочини проти людяності", - заявила Ташева.

Нагадаємо, 12 листопада в Ростові-на-Дону засудили шість фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Так, Мусліма Алієва засудили до 19 років позбавлення волі, Інвер Бекіров отримав 18 років ув'язнення, Емір-Усеін Куку - 12 років, Вадим Сірук - 12 років, Арсен Джеппаров - 7 років і Рефат Алімов - 8 років.

Український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що сторона захисту кримчан пов'язує винесення такого вироку через засудження ними анексії АРК і бажання проживати на рідній землі.