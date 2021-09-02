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Матчі Євро-2020 зібрали рекордну глядацьку аудиторію

Автор: Тіберій Юрик

Загальна телевізійна аудиторія матчів минулого чемпіонату Європи з футболу 2020 склала рекордні 5,2 млрд глядачів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Відзначається, що фінал турніру в середньому подивилися 328 млн осіб, в той час як інші матчі - 100 млн осіб.

Фінальний матч Євро-2020 між збірними Італії та Англії на стадіоні "Уемблі" став найпопулярнішою телевізійною подією у Великій Британії за 24 роки та в Італії з 2012 року.

В УЄФА відзначили, що турнір став одним з найбільш переглядаються подій за весь час і побив рекорди трансляцій.

"Ці неймовірні цифри глядацької аудиторії показують величезну привабливість чемпіонату не тільки в Європі, а й у всьому світі. У турніру є глобальна аудиторія, яка продовжує зростати, особливо в Північній Америці та Азії", - сказав директор з маркетингу УЄФА Гі-Лоран Епштейн.

Чемпіонат Європи з футболу відбувся з 11 червня по 11 липня. Переможцем турніру стала збірна Італії.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду встановив світовий рекорд за кількістю голів за збірну.

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