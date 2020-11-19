Матч УПЛ "Олімпік" - "Зоря" перенесений через коронавірусу у господарів

Фото: "Зоря" - "Олімпік" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Матч десятого туру чемпіонату України між "Олімпіком" і "Зорею" не відбудеться через виявлених випадків коронавірусу в складі донецького клубу. Поєдинок був запланований на 21 листопада в Києві.

Дане рішення опубліковано на офіційному сайті Прем'єр-ліги.

У складі "Олімпіка" не залишилося жодного здорового воротаря, який зміг би зіграти в цій зустрічі. Клуб не зможе виставити повноцінні команди як на матч УПЛ, так і на поєдинки молодіжних чемпіонатів U-21 і U-19.

Рішення з приводу дат і часу проведення матчів 10 туру УПЛ і чемпіонатів U-19 і U-21 буде прийнято додатково.

Нагадаємо, раніше в "Олександрії" виявили кілька випадків зараження коронавірусів серед гравців команди. Клуб у повному складі пішов на самоізоляцію.

Поєдинками 10 туру українська Прем'єр-ліга повертається після перерви на міжнародні матчі збірних.

Бронзовий призер минулого розіграшу чемпіонату проводить не дуже вдалий нинішній сезон. На цей момент луганський клуб йде на дев'ятій позиції в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 11 очок. Донецька команда має на два очки більше і знаходиться на шостому місці.