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Матч УПЛ "Олимпик" - "Заря" перенесен из-за коронавируса у хозяев

Киев, Четверг 19 ноября 2020 15:45
Матч УПЛ "Олимпик" - "Заря" перенесен из-за коронавируса у хозяев
Фото: "Заря" - "Олимпик" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Вера Олейник

Матч десятого тура чемпионата Украины между "Олимпиком" и "Зарей" не состоится из-за выявленных случаев коронавируса в составе донецкого клуба. Поединок был запланирован на 21 ноября в Киеве.

Данное решение опубликовано на официальном сайте Премьер-лиги.

В составе "Олимпика" не осталось ни одного здорового вратаря, который смог бы сыграть в этой встрече. Клуб не сможет выставить полноценные команды как на матч УПЛ, так и на поединки молодежных чемпионатов U-21 и U-19.

Решение по поводу дат и времени проведения матчей 10 тура УПЛ и чемпионатов U-19 и U-21 будет принято дополнительно.

Напомним, ранее в "Александрии" выявили несколько случаев заражения коронавирусов среди игроков команды. Клуб в полном составе ушел на самоизоляцию.

Поединками 10 тура украинская Премьер-лига возвращается после паузы на международные матчи сборных.

Бронзовый призер прошлого розыгрыша чемпионата проводит не очень удачный нынешний сезон. На данный момент луганский клуб идет на девятой позиции в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 11 очков. Донецкая
команда имеет на два очка больше и находится на шестом месте.

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