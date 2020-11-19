Матч УПЛ "Олимпик" - "Заря" перенесен из-за коронавируса у хозяев

Фото: "Заря" - "Олимпик" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Матч десятого тура чемпионата Украины между "Олимпиком" и "Зарей" не состоится из-за выявленных случаев коронавируса в составе донецкого клуба. Поединок был запланирован на 21 ноября в Киеве.

Данное решение опубликовано на официальном сайте Премьер-лиги.

В составе "Олимпика" не осталось ни одного здорового вратаря, который смог бы сыграть в этой встрече. Клуб не сможет выставить полноценные команды как на матч УПЛ, так и на поединки молодежных чемпионатов U-21 и U-19.

Решение по поводу дат и времени проведения матчей 10 тура УПЛ и чемпионатов U-19 и U-21 будет принято дополнительно.

Напомним, ранее в "Александрии" выявили несколько случаев заражения коронавирусов среди игроков команды. Клуб в полном составе ушел на самоизоляцию.

Поединками 10 тура украинская Премьер-лига возвращается после паузы на международные матчи сборных.

Бронзовый призер прошлого розыгрыша чемпионата проводит не очень удачный нынешний сезон. На данный момент луганский клуб идет на девятой позиции в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 11 очков. Донецкая

команда имеет на два очка больше и находится на шестом месте.