Клуб УПЛ вуповному складі пішов на самоізоляцію

Фото: гравці "Олександрії" під час матчу з "Олімпіком" (fco.com.ua)

Кілька гравців здали позитивні тести на коронавірус

У футбольному клубі "Олександрія" виявили кілька випадків зараження коронавірусів серед гравців команди. Клуб в повному складі пішов на самоізоляцію.

Про це повідомляє офіційний сайт олександрійців.

Точна кількість заражених і їх імена не уточнюється. Футболісти здали тести на COVID-19 після недільного матчу 5 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) проти "Олімпікк" (2:3). Найближчим часом тренери та клубні співробітники в екстреному порядку пройдуть додаткове тестування.

Один із заражених гравців "Олександрії" - голкіпер Юрій Паньків, який разом зі збірною України вилетів на товариський матч проти Франції. Крім нього, позитивний тест на коронавірус здав і інший воротар національної команди Андрій Лунін.

Нагадаємо, раніше позитивні тести на коронавірус отримали два гравці "Шахтаря" - воротар Андрій Пятов та півзахисник Тарас Степаненко.

У зв'язку з виявленими випадками в розташування національної команди України не вирушили і інші гравці донецької команди.

Донецький клуб пройшов додаткове тестування, яке показало негативні результати у футболістів.