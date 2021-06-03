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Матч за Суперкубок України відбудеться 24 липня, старт сезону УПЛ - днем пізніше

Автор: Роман Тверденко

Матч за Суперкубок України відбудеться 24 липня. Його розіграють "Динамо" і "Шахтар" на НСК Олімпійський у Києві.

Про це повідомляє сайт Української Асоціації футболу.

Сьогодні виконком УАФ затвердив дату проведення матчу за Суперкубок, а також старт сезону Чемпіонату України в Прем'єр-Ліги. Сезон УПЛ-2021/22 розпочнеться наступного дня, 25 липня. У ньому вперше з сезону-2013/14 гратимуть 16 команд.

Кінець першої частини чемпіонату України запланований на 11 грудня (Базова дата) в 18-му турі, а кінець сезону - 21 травня 2022 року в 30-му турі.

Вже відомо, що з першої ліги в УПЛ піднімуться "Верес" і "Чорноморець". Третя путівка до вищого дивізіону ще не визначена. У сезоні Першої ліги залишилося зіграти два тури.

"Динамо "потрапило в матч за Суперкубок як чемпіон України і володар Кубка, а "Шахтар " - як віце-чемпіон.

Нагадаємо, вчора "Динамо" підписало новий дворічний контракт з головним тренером Мірчею Луческу. У перший свій сезон з ним команда оформила Золотий "хет-трик", вигравши чемпіонат, взявши Кубок і Суперкубок України.

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