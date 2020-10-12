"Динамо" і "Шахтар" зіграють в Лізі чемпіонів проти іспанських команд без уболівальників

Матчі групового етапу Ліги чемпіонів за участю іспанських команд пройдуть без уболівальників через заборону влади країни. Таким чином, українські клуби "Шахтар" і "Динамо" зіграють відповідно проти "Реала" і "Барселони" за порожніх трибун.
Про це пише видання Marca.
Уряд Іспанії звернувся з листом до глави УЄФА Александера Чеферіна, в якому повідомив, що виключає можливість відкриття стадіонів для широкої публіки.
Нагадаємо, раніше УЄФА схвалив часткове повернення уболівальників в єврокубках і на матчах збірних. Трибуни дозволено заповнювати на 30% від загальної місткості стадіонів.
Однак проведення ігор з глядачами можливо з урахуванням схвалення місцевої влади, а також з дотриманням соціальної дистанції і санітарних норм.
Міністерство охорони здоров'я України та влада Києва дозволили допустити вболівальників на матчі за умови суворого дотримання протиепідемічних вимог і правил.
Першим за час карантину в Україні матчем збірної з глядачами став поєдинок 3 туру Ліги націй УЄФА проти Німеччини.