Матч баскетбольної Євроліги закінчився масовою бійкою: відео

Сутичка розпочалася після того, як гравець італійського клубу Кайл Хайнс штовхнув гравця суперників Марка Гудурича. На майданчику одразу ж розпочалася штовханина, в якій взяли участь гравці та тренери обох команд.

Olimpia Milan and Fenerbahce players get into it after the game pic.twitter.com/3uYcvhXlkA — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) February 3, 2022

За словами Хайнса, йому не сподобались дії гравця турецького клубу після фінальної сирени. "Я можу змиритися з поразкою. Я також можу погодитись, що суперник обіграє нас в окремому матчі. Але я не можу змиритися з неповагою до товаришів по команді та тренерів. Те, що Гудурич сказав після зустрічі нашому тренеру, було абсолютно необов'язковим", – написав гравець італійського клубу в своєму Twitter.

Сам матч закінчився перемогою "Фенербахче" з рахунком 71:60.

Я можу змиритися з поразкою. Я також можу погодитися, що суперник переграє нас в окремому матчі. Але я не можу змиритися з неповагою до товаришів по команді та тренерів. Гудурич – чудовий гравець, він провів чудовий матч. Але те, що він сказав після зустрічі нашому тренеру, було абсолютно необов’язковим,

https://sport.24tv.ua/basketbolniy-match-yevroligi-zakinchivsya-masovoyu-sutichkoyu_n1859325

https://sport.24tv.ua/basketbolniy-match-yevroligi-zakinchivsya-masovoyu-sutichkoyu_n1859325

Я можу змиритися з поразкою. Я також можу погодитися, що суперник переграє нас в окремому матчі. Але я не можу змиритися з неповагою до товаришів по команді та тренерів. Гудурич – чудовий гравець, він провів чудовий матч. Але те, що він сказав після зустрічі нашому тренеру, було абсолютно необов’язковим,

https://sport.24tv.ua/basketbolniy-match-yevroligi-zakinchivsya-masovoyu-sutichkoyu_n1859325

https://sport.24tv.ua/basketbolniy-match-yevroligi-zakinchivsya-masovoyu-sutichkoyu_n1859325