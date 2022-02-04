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Матч баскетбольной Евролиги закончился массовой дракой: видео

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Милан, Пятница 04 февраля 2022 13:58
Матч баскетбольной Евролиги закончился массовой дракой: видео Фото: матч "Милан" – "Фенербахче" (twitter.com/FBBasketbol)
Автор: Андрей Вырва

Баскетбольный матч между "Миланом" и "Фенербахче" в Евролиге закончился столкновением, в котором приняли участие игроки и тренеры команд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Дионизиса Аравантиноса.

Столкновение началось после того, как игрок итальянского клуба Кайл Хайнс толкнул игрока соперников Марка Гудурича. На площадке сразу началась толкотня, в которой приняли участие игроки и тренеры обеих команд.

По словам Хайнса, ему не понравились действия игрока турецкого клуба после финальной сирены. "Я могу смириться с поражением. Я также могу согласиться, что соперник обыгрывает нас в отдельном матче. Но я не могу смириться с неуважением к товарищам по команде и тренерам. То, что Гудурич сказал после встречи нашему тренеру, было абсолютно необязательным" , – написал игрок итальянского клуба в своем Twitter.

Сам матч закончился победой "Фенербахче" со счётом 71:60.

Напомним, что стали известны стартовые пятерки Матча звезд украинской Суперлиги.

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