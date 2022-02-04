Матч баскетбольной Евролиги закончился массовой дракой: видео

Баскетбольный матч между "Миланом" и "Фенербахче" в Евролиге закончился столкновением, в котором приняли участие игроки и тренеры команд.

Столкновение началось после того, как игрок итальянского клуба Кайл Хайнс толкнул игрока соперников Марка Гудурича. На площадке сразу началась толкотня, в которой приняли участие игроки и тренеры обеих команд.

Olimpia Milan and Fenerbahce players get into it after the game pic.twitter.com/3uYcvhXlkA — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) February 3, 2022

По словам Хайнса, ему не понравились действия игрока турецкого клуба после финальной сирены. "Я могу смириться с поражением. Я также могу согласиться, что соперник обыгрывает нас в отдельном матче. Но я не могу смириться с неуважением к товарищам по команде и тренерам. То, что Гудурич сказал после встречи нашему тренеру, было абсолютно необязательным" , – написал игрок итальянского клуба в своем Twitter.

Сам матч закончился победой "Фенербахче" со счётом 71:60.