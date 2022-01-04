Масові затримання, сутички та штурм адмінбудівлі. Протести в Казахстані тривають: подробиці

Сьогодні ввечері у Казахстані загострилася ситуація з протестами, які спалахнули через різке подорожчання скрапленого газу . Зокрема, почалися масові затримання, сутички цивільних із силовиками.

Сутички з правоохоронцями

Наразі у багатьох містах Казахстану почалися сутички мітингувальників із силовиками. Зокрема, у місті Алмати під час затримання демонстрантів, люди намагалися відбити затриманих.

До місць скупчення людей стягуються силовики. Також очевидці повідомляють, що зіткнення почалися у Кизилорді.

Значні сили поліції стягнуті в столицю Казахстану місто Нур-Султан (Астана), де також посилюются масові антиурядові протести.

Масові затримання

Разом з тим увечері почалася хвиля затримань по країні. Зокрема, затримання демонстрантів почалися в Талдикоргані, Алматі, Кизилорді. Крім того, місцеві ЗМІ повідомляють про затримання у центрі Астани.

Штурм адмінбудівлі

Як інформують місцеві ЗМІ, в Мангістауській області Казахстану учасники протесту намагалися взяти штурмом будівлю адміністрації.

Також там місцеві жителі на позашляховиках наздогнали та заблокували у степу військову автоколону.

Разом з тим у центрі міста Актобе протестуючі палять багаття перед будівлею Акімату (обласної адміністрації) та заявляють, що не будуть згортати протест на ніч. Великий мітинг продовжується і в центрі Караганди.

Інтернет не працює

Як заявляють у ЗМІ, у місті Алмати (найбільше місто Казахстану, колишня столиця) не працює мобільний інтернет, також обмежена робота месенджерів WhatsApp та Telegram.

Звернення президента до громадян

При цьому президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до учасників протестів із проханням не дотримуватися закликів "деструктивних осіб", зацікавлених у підриві єдності суспільства.

"Звертаюся з проханням до демонстрантів не слідувати закликам деструктивних осіб, зацікавлених у підриві стабільності та єдності нашого суспільства. Інші вимоги соціально-економічного характеру будуть розглянуті окремо, у тому числі під час завтрашньої робочої наради у столиці", - написав він.