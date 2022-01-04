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Масові затримання, сутички та штурм адмінбудівлі. Протести в Казахстані тривають: подробиці

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Казахстан, Вівторок 04 січня 2022 18:34
Масові затримання, сутички та штурм адмінбудівлі. Протести в Казахстані тривають: подробиці Фото: протести у Казахстані переросли у масові затримання (bureau .kz)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні ввечері у Казахстані загострилася ситуація з протестами, які спалахнули через різке подорожчання скрапленого газу. Зокрема, почалися масові затримання, сутички цивільних із силовиками.

РБК-Україна зібрало подробиці подій у Казахстані.

Сутички з правоохоронцями

Наразі у багатьох містах Казахстану почалися сутички мітингувальників із силовиками. Зокрема, у місті Алмати під час затримання демонстрантів, люди намагалися відбити затриманих.

До місць скупчення людей стягуються силовики. Також очевидці повідомляють, що зіткнення почалися у Кизилорді.

Значні сили поліції стягнуті в столицю Казахстану місто Нур-Султан (Астана), де також посилюются масові антиурядові протести.

Масові затримання

Разом з тим увечері почалася хвиля затримань по країні. Зокрема, затримання демонстрантів почалися в Талдикоргані, Алматі, Кизилорді. Крім того, місцеві ЗМІ повідомляють про затримання у центрі Астани.

Штурм адмінбудівлі

Як інформують місцеві ЗМІ, в Мангістауській області Казахстану учасники протесту намагалися взяти штурмом будівлю адміністрації.

Також там місцеві жителі на позашляховиках наздогнали та заблокували у степу військову автоколону.

Разом з тим у центрі міста Актобе протестуючі палять багаття перед будівлею Акімату (обласної адміністрації) та заявляють, що не будуть згортати протест на ніч. Великий мітинг продовжується і в центрі Караганди.

Інтернет не працює

Як заявляють у ЗМІ, у місті Алмати (найбільше місто Казахстану, колишня столиця) не працює мобільний інтернет, також обмежена робота месенджерів WhatsApp та Telegram.

Звернення президента до громадян

При цьому президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до учасників протестів із проханням не дотримуватися закликів "деструктивних осіб", зацікавлених у підриві єдності суспільства.

"Звертаюся з проханням до демонстрантів не слідувати закликам деструктивних осіб, зацікавлених у підриві стабільності та єдності нашого суспільства. Інші вимоги соціально-економічного характеру будуть розглянуті окремо, у тому числі під час завтрашньої робочої наради у столиці", - написав він.

Нагадаємо, у Казахстані третій день поспіль тривають масові протести, спочатку викликані зростанням цін на скраплений газ.

Спочатку протестувальники вимагали знизити ціну на газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге за літр. Потім вони закликали до відставки чинного уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Крім цього, вимоги розширилися - крім відставки уряду, вони хочуть викорінення корупції та відходу з політики Нурсултана Назарбаєва.

Після чого стало відомо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв проведе нараду з питань соціально-економічної ситуації у країні.

Згодом Урядова комісія пообіцяла протестувальникам у місті Актау, що заході Казахстану, знизити ціну на газ до 50 тенге за літр. Також влада гарантувала не притягувати учасників акцій до відповідальності.

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