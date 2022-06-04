Масові протести в Єревані. Застосовано шумові гранати, 50 осіб госпіталізовано

В ході антиурядових демонстрацій в столиці Вірменії, Єревані, щонайменше 50 осіб були госпіталізовані. Для розгону демонстрантів поліцейські використовували світлошумові гранати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Поліцейські були змушені застосувати світлошумові гранати після того, як демонстранти закидали їх камінням. Тиск на прем'єр-міністра Нікола Пашиняна посилився відтоді, як він наблизився до нормалізації відносин з Азербайджаном.
З 50 осіб, які були доставлені в лікарню, 34 постраждалих були поліцейськими. В ході попередніх протестів тисячі людей блокували урядові будівлі і перекривали дороги, вимагаючи відставки уряду.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Вірменія і Азербайджан домовилися про підготовці до мирних переговорів. Це сталося під час тристоронньої зустрічі в Брюсселі за участю голови Європейської Ради Шарля Мішеля.
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