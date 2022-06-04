Массовые протесты в Ереване. Применены шумовые гранаты, 50 человек госпитализировано

В ходе антиправительственных демонстраций в столице Армении, Ереване, по меньшей мере 50 человек были госпитализированы. Для разгона демонстрантов полицейские использовали светошумовые гранаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Полицейские были вынуждены применить светошумовые гранаты после того, как демонстранты забросали их камнями. Давление на премьер-министра Никола Пашиняна усилилось с тех пор, как он приблизился к нормализации отношений с Азербайджаном.

Из 50 человек, которые были доставлены в больницу, 34 пострадавших были полицейскими. В ходе предыдущих протестов тысячи людей блокировали правительственные здания и перекрывали дороги, требуя отставки правительства.