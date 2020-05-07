Масове тестування на коронавірус і страхування медиків: за що проголосувала Рада

У ході позачергового засідання нардепи схвалили за основу і в цілому два законопроекти №3380 і №3376-1
Верховна рада України в ході позачергового засідання схвалила два законопроекти, якими передбачено масове тестування на коронавірус і визначені страхові виплати медичним працівникам, які борються з COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна.
Законопроектом №3380 передбачено, що тестування буде обов'язковим для осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками коронавірусу, і осіб, які контактували з хворими.
Також в Україні повинні будуть проходити регулярне тестування медичні та інші працівники, які працюють в установах охорони здоров'я, що надають допомогу хворим коронавірусом, а також особи, які здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID-19, зокрема, працівники Національної поліції і Національної гвардії, незалежно від того, контактували вони з хворим чи ні.
Документ передбачає, що особи, які через проведення заходів по недопущенню розповсюдження коронавірусу були змушені піти на самоізоляцію, або знаходяться в медустановах, будуть отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності в розмірі 50% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу.
Медпрацівники, які через коронавірус лежать у лікарні або знаходяться на самоізоляції, отримуватимуть допомогу в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу.
Проект закону №3376-1 передбачає, що держава забезпечує страхові виплати в таких розмірах медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я:
При цьому в разі смерті медика внаслідок інфікування COVID-19 під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби, такий медичний працівник прирівнюється за своїм статусом до військовослужбовця, який проходив військову службу, смерть якого настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби.