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Інтерв'ю

Масове отруєння в Черкасах: у МОЗ назвали ще одну можливу причину

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 09:29
Фото: Володимир Курпіта (РБК-Україна)
Фото: Володимир Курпіта (РБК-Україна)

Масове отруєння в Черкасах могло статися через розлив нафтопродуктів

Масове отруєння в Черкасах на шкільній лінійці 8 травня могло статися в результаті розливу нафтопродуктів у сусідній військовій частині. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів гендиректор "Центру громадського здоров'я МОЗ" Володимир Курпіта.

За словами Курпіти, представники МОЗ на місці отруєння в Черкасах досліджували воду, повітря, ґрунт і продукти харчування. За підсумками досліджень фахівці не виявили зміни у жодному з показників, за винятком наявності свинцю в ґрунті.

"Але парадоксальність ситуації у тому, що ми не можемо стверджувати, що рівень свинцю в ґрунті перевищує допустиму норму, оскільки ці норми були скасовані в 2014 році. Якщо порівняти виявлений нами показник наявності свинцю в ґрунті у черкаській школі з нормами 2014 року, то його рівень перевищує допустимі в два рази", - зазначив Курпіта.

Він також підкреслив, що свинець може викликати отруєння, якщо він потрапить в організм.

"Свинець застосовується у добавках для нафтопродуктів. Як ми припускаємо, у сусідній військовій частині перед лінійкою міг статися розлив нафтопродуктів, які після того, як у місті підвищилася температура повітря, почали випаровуватися. В результаті ці пари викликали інгаляційне ураження (пошкодження органів дихання, - ред.) у дітей. Але це припущення. Остаточну відповідь на це питання мають дати органи слідства", - додав Курпіта.

Нагадаємо, раніше в СБУ припустили, що отруєння дітей в школах могло бути диверсією.

8 травня 2018 в Черкасах в загальноосвітній школі №8 під час лінійки учні стали масово втрачати свідомість. В результаті було госпіталізовано близько 60 учнів і вчителів. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу України.

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Теги публікації: Черкаси, Мінстерство охорони здоров'я України, отравление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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