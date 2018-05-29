Массовое отравление в Черкассах: в Минздраве назвали еще одну возможную причину

Массовое отравление в Черкассах могло произойти из-за разлива нефтепродуктов

Массовое отравление в Черкассах на школьной линейке 8 мая могло произойти в результате разлива нефтепродуктов в соседней воинской части. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал гендиректор "Центра общественного здоровья Минздрава" Владимир Курпита.

По словам Курпиты, представители Минздрава на месте отравления в Черкассах исследовали воду, воздух, почву и продукты питания. По итогам исследований специалисты не обнаружили изменения ни по одному из показателей, за исключением наличия свинца в почве.

"Но парадоксальность ситуации в том, что мы не можем утверждать, что уровень свинца в почве превышает допустимую норму, поскольку эти нормы были отменены в 2014 году. Если сравнить обнаруженный нами показатель наличия свинца в почве в черкасской школе с нормами 2014 года, то его уровень превышает допустимые в два раза", - отметил Курпита.

Он также подчеркнул, что свинец может вызвать отравление, если он попадет в организм.

"Свинец применяется в добавках для нефтепродуктов. Как мы предполагаем, в соседней воинской части перед линейкой мог произойти разлив нефтепродуктов, которые после того, как в городе повысилась температура воздуха, начали испаряться. В результате эти пары вызвали ингаляционное поражение (повреждение органов дыхания, - ред.) у детей. Но это предположение. Окончательно ответ на этот вопрос должны дать органы следствия", - добавил Курпита.

Напомним, ранее в СБУ предположили, что отравление детей в школах могло быть диверсией.

8 мая 2018 в Черкассах в общеобразовательной школе №8 во время линейки ученики стали массово терять сознание. В результате были госпитализированы около 60 учеников и учителей. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.