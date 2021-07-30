RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Масове ДТП сталося у Дніпропетровській області: є загиблий і постраждалі

Автор: Марія Кучерявець

У районі села Кам’яне (Дніпропетровська область) сталося ДТП за участі чотирьох автомобілів. В результаті аварії загинув чоловік та постраждали двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Встановлено, що 27-річний водій Volkswagen Golf рухаючись по автодорозі "Дніпро-Запоріжжя" не впорався із керуванням та зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, що рухався у попутному напрямку.

Після чого автівки виїхали на зустрічну смугу, де мікроавтобус перекинувся та зіткнувся з легковим автомобілем Daewoo Lanos і вантажівкою.

Внаслідок ДТП 30-річний водій Mercedes-Benz Sprinter загинув на місці події.

Крім цього, водій та троє пасажирів Daewoo Lanos, серед яких двоє дітей віком 5 та 13 років, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Наразі встановлюються всі обставини події.

Фото: з місця масового ДТП у Дніпропетровській області (dp.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПДнепропетровская область