Масове ДТП сталося у Дніпропетровській області: є загиблий і постраждалі

Встановлено, що 27-річний водій Volkswagen Golf рухаючись по автодорозі "Дніпро-Запоріжжя" не впорався із керуванням та зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, що рухався у попутному напрямку.

Після чого автівки виїхали на зустрічну смугу, де мікроавтобус перекинувся та зіткнувся з легковим автомобілем Daewoo Lanos і вантажівкою.

Внаслідок ДТП 30-річний водій Mercedes-Benz Sprinter загинув на місці події.

Крім цього, водій та троє пасажирів Daewoo Lanos, серед яких двоє дітей віком 5 та 13 років, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Наразі встановлюються всі обставини події.

Фото: з місця масового ДТП у Дніпропетровській області (dp.npu.gov.ua)