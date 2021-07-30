Массовое ДТП произошло в Днепропетровской области: есть погибший и пострадавшие

Установлено, что 27-летний водитель Volkswagen Golf, двигаясь по автодороге "Днепр-Запорожье" не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, который двигался в попутном направлении.

После чего машины выехали на встречную полосу, где микроавтобус перевернулся и столкнулся с легковым автомобилем Daewoo Lanos и грузовиком.

В результате ДТП 30-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter погиб на месте происшествия.

Кроме этого, водитель и трое пассажиров Daewoo Lanos, среди которых двое детей в возрасте 5 и 13 лет, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: с места массового ДТП в Днепропетровской области (dp.npu.gov.ua)