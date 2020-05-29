Масова перестрілка в Броварах. Все, що відомо

Троє людей постраждали в ході перестрілки в Броварах сьогодні близько 7 ранку. Більше 10 озброєних учасників заворушень були затримані на місці. За версією правоохоронців, зіткнення відбулися на тлі конфлікту між місцевими перевізниками. Всі подробиці інциденту - в матеріалі РБК-Україна.

Кримінальні розбірки в Броварах

Рано вранці 29 травня в житловому мікрорайоні Броварів на Олімпійській вулиці група молодих людей зі зброєю влаштувала стрілянину. У перестрілці брали участь понад 10 осіб. У Facebook очевидці опублікували відео зіткнення.

В ході заворушень троє людей отримали травми. Двоє постраждалих були госпіталізовані в міську лікарню з вогнепальними пораненнями.

За фактом стрілянини в Броварах відкрито кримінальну справу

Правоохоронці затримали на місці перестрілки більше 10 осіб. Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство" (ст. 296 ККУ ч.4). У затриманих вилучили значну кількість зброї, серед якої була мисливська і травматична, а також ножі.

На даний момент встановлюється легальність зброї, а також проводиться перевірка всіх затриманих на причетність до інших злочинів.

Фото: затримання в Броварах (kv.npu.gov.ua)

Глава МВС Арсен Аваков прокоментував подію, повідомивши що масові затримання в Броварах тривають. "Перестрілка вранці в Броварах - відгомін корупції визначення квот перевізників, залучення банд в боротьбі за маршрути перевезень. Будемо лікувати", - написав Аваков в Twitter.

Причина зіткнень

За попередніми даними слідства, причиною інциденту в Броварах став конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями в місті.

"Кримінальні розбірки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрям в Київській області", - повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко у себе в Facebook.

Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що конфлікт пов'язаний з організацією міжміських перевезень. "Розборки" почалися після того, як в Броварах на існуючих маршрутах з'явилася нова компанія-перевізник.

Крім того, напередодні події в місцевих групах в соцмережах з'явилися повідомлення жителів міста про те, що на зупинках представники одного з перевізників наполегливо пропонують пасажирам їздити з Броварів до Києва на маршрутках їх компанії.

Нагадаємо, в прес-службі ГПУ повідомили, що в ході масової стрілянини в Броварах 29 травня затримано 11 осіб.