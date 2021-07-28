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Массовая драка со стрельбой: в центре Николаева подростки устроили разборки

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Николаев, Среда 28 июля 2021 09:44
Массовая драка со стрельбой: в центре Николаева подростки устроили разборки Фото: в Николаеве устроили драку со стрельбой (novosti-n.org)
Автор: Анастасия Рокитна

В Николаеве в районе пересечения улиц Спасской и Соборной произошла драка со стрельбой. Полицейские обнаружили в указанном районе около десятка подростков в возрасте примерно от 14 до 16 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Новости N".

У одного из подростков было незначительное ранение, однако медицинская помощь ему не потребовалась.

Конфликт между двумя группами несовершеннолетних начался в Каштановом сквере. Словесное противостояние быстро переросло в физическое. Обе конфликтующие стороны перешли в более укромное место, за киосками на ул. Спасской. В ходе разгоревшейся драки один из ее участников достал пистолет и выстрелил, сообщает изданиие.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента на месте происшествия.

Фото: в Николаеве устроили драку со стрельбой (novosti-n.org)

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Стрельба драка Николаев
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