"Масштаби репресій не зменшуються": ЄС підтримав платформу з фіксації злочинів влади Білорусі

Європейський союз ЄС підтримує нещодавно створену для документування злочинів влади Білорусі "Міжнародну платформу підзвітності" (International Accountability Platform for Belarus) . Нові безґрунтовні затримання в День Волі у Білорусі підтверджують, що масштаби репресій не зменшуються, вважають в ЄС.

Про це йдеться в заяві ЄС, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

"Неспровоковані, свавільні затримання понад двохсот мирних людей по всій Білорусі з нагоди Дня Волі (25 березня) демонструють, що масштаби репресій з боку держави не зменшуються. Винні особи повинні бути притягнуті до відповідальності", - йдеться в заяві.

В ЄС повідомили, будуть продовжувати підтримувати білоруський народ у його законному прагненні до демократії та поваги основних свобод, включаючи право на свободу слова, мирні зібрання та демонстрації.

"ЄС підтримує Міжнародну платформу підзвітності для Білорусі, незалежну та неупереджену платформу для збору, перевірки, збереження документів та доказів щодо серйозних порушень прав людини, скоєних у Білорусі під час та після президентських виборів у серпні 2020 року. ЄС підтримує Платформу політично, а після завершення підготовки - і фінансово", - заявили в Євросоюзі.