ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Масштаби репресій не зменшуються": ЄС підтримав платформу з фіксації злочинів влади Білорусі

Новость на русском → Європейський союз, П'ятниця 26 березня 2021 13:19
"Масштаби репресій не зменшуються": ЄС підтримав платформу з фіксації злочинів влади Білорусі Фото: ЄС підтримав платформу з фіксації злочинів влади Білорусі (flickr.com european_parliament)
Автор: Андрій Василюк

Європейський союз ЄС підтримує нещодавно створену для документування злочинів влади Білорусі "Міжнародну платформу підзвітності" (International Accountability Platform for Belarus). Нові безґрунтовні затримання в День Волі у Білорусі підтверджують, що масштаби репресій не зменшуються, вважають в ЄС.

Про це йдеться в заяві ЄС, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

"Неспровоковані, свавільні затримання понад двохсот мирних людей по всій Білорусі з нагоди Дня Волі (25 березня) демонструють, що масштаби репресій з боку держави не зменшуються. Винні особи повинні бути притягнуті до відповідальності", - йдеться в заяві.

В ЄС повідомили, будуть продовжувати підтримувати білоруський народ у його законному прагненні до демократії та поваги основних свобод, включаючи право на свободу слова, мирні зібрання та демонстрації.

"ЄС підтримує Міжнародну платформу підзвітності для Білорусі, незалежну та неупереджену платформу для збору, перевірки, збереження документів та доказів щодо серйозних порушень прав людини, скоєних у Білорусі під час та після президентських виборів у серпні 2020 року. ЄС підтримує Платформу політично, а після завершення підготовки - і фінансово", - заявили в Євросоюзі.

Нагадаємо, 24 березня 2021 року було створено Міжнародну платформу підзвітності щодо Білорусі (International Accountability Platform for Belarus - IAPB), яка здійснюватиме систематичне документування порушень прав людини в Білорусі та збиратиме докази. Ініціативу підтримали 19 країн світу.

Мета платформи - збирати та зберігати безпечним способом об'єктивну інформацію та докази порушення прав людини в Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року. Зібрані факти можуть стати в пригоді у майбутніх кримінальних розслідуваннях щодо притягнення до відповідальності винних у скоєних злочинах.

Отримані докази будуть передані до розслідувального механізму ООН.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Білорусь
NEWS
Суд призначив екс-заступниці голови правління ПриватБанку більше 50 млн гривень застави
Суд призначив екс-заступниці голови правління ПриватБанку більше 50 млн гривень застави
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда