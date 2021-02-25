RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Масштабну пожежу в Харкові локалізували, постраждалих немає

Автор: Роман Тверденко

Масштабну пожежу на складі в Харкові локалізували на площі 700 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа почалася близько 17:00 на складі на вулиці Велика Панасівська. Вже до 17:49 рятувальникам вдалося локалізувати вогонь на площі 700 квадратних метрів. Ліквідація пожежі триває.

У роботі задіяні 47 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки. Причина пожежі поки не уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі горіла п'ятиповерхівка. В результаті пожежі загинули дві людини. Займання сталося в трикімнатній квартирі на другому поверсі житлового будинку.

Також РБК-Україна писало про серйозну пожежу в Києві на ДВРЗ. Увечері вівторка у столиці горів дах триповерхового будинку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Харків
Читайте також
У Харкові в районі заводу сталася серйозна пожежа
Харківська міськрада перейменувала проспект Григоренка на Жукова. Вже третій раз
Прогноз погоди