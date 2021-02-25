Масштабну пожежу в Харкові локалізували, постраждалих немає

Масштабну пожежу на складі в Харкові локалізували на площі 700 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Пожежа почалася близько 17:00 на складі на вулиці Велика Панасівська. Вже до 17:49 рятувальникам вдалося локалізувати вогонь на площі 700 квадратних метрів. Ліквідація пожежі триває.
У роботі задіяні 47 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки. Причина пожежі поки не уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі горіла п'ятиповерхівка. В результаті пожежі загинули дві людини. Займання сталося в трикімнатній квартирі на другому поверсі житлового будинку.
Також РБК-Україна писало про серйозну пожежу в Києві на ДВРЗ. Увечері вівторка у столиці горів дах триповерхового будинку.