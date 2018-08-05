Масштабна ДТП на Закарпатті: усіх постраждалих прооперували

Двоє постраждалих досі перебувають у тяжкому стані

Чотирьох постраждалих внаслідок масштабної ДТП на Закарпатті прооперували. Про це повідомив заступник головного лікаря Мукачівської ЦРЛ Мирослав Гавришко, передає місцеве видання Mukachevo.net.

Гавришко повідомив, що вдалося зберегти життя усіх постраждалих. Стан двох із них наразі стабільний і їхньому життю нічого не загрожує.

"Це водій вантажівки зі Львова та один з пасажирів VW Tiguan. Щодо 2-х інших постраждалих, які були у найважчому стані, то щодо них прогнози поки важко робити. Водій, молодий хлопець, досі перебуває в комі та в дуже важкому стані. Жінка з Одещини також у важкому стані, але при свідомості, реагує на подразники, сама вже дихає, але з підтримкою апарату штучного дихання. Рятували життя всією командою лікарів та за допомогою колег з Ужгорода. Близько 20 осіб було задіяно. Зробили і робимо все, що у наших силах", - повідомив Гавришко.

Нагадаємо, внаслідок масштабної аварії на Закарпатті постраждали четверо осіб, вони отримали різного ступеня важкості травми. Потерпілі є жителями Чернівецької, Львівської та Одеської областей.

За попередньою інформацією, Volkswagen Tiguan виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення спочатку з Mercedes, а потім з Volkswagen Transporter. У зв'язку з аварією трасу Київ-Чоп перекрили приблизно на п'ять годин.