Масштабное ДТП на Закарпатье: всех пострадавших прооперировали

Двое пострадавших до сих пор находятся в тяжелом состоянии

Четырех пострадавших в результате масштабного ДТП на Закарпатье прооперировали. Об этом сообщил заместитель главного врача Мукачевской ЦРБ Мирослав Гавришко, передает местное издание Mukachevo.net.

Гавришко сообщил, что удалось сохранить жизни всех пострадавших. Состояние двоих из них сейчас стабильное и их жизни ничего не угрожает.

"Это водитель грузовика из Львова и один из пассажиров VW Tiguan. Относительно 2-х других пострадавших, которые были в самом тяжелом состоянии, то в отношении них прогнозы пока трудно делать. Водитель, молодой парень, до сих пор находится в коме и в очень тяжелом состоянии. Женщина из Одесской области также в тяжелом состоянии, но в сознании, реагирует на раздражители, сама уже дышит, но с поддержкой аппарата искусственного дыхания. Спасали жизнь всей командой врачей и с помощью коллег из Ужгорода. Около 20 человек было задействовано. Сделали и делаем все, что в наших силах", - сообщил Гавришко.

Напомним, в результате масштабной аварии на Закарпатье пострадали четверо человек, они получили различной степени тяжести травмы. Пострадавшие являются жителями Черновицкой, Львовской и Одесской областей.

По предварительной информации, Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и допустил столкновение сначала с Mercedes, а затем с Volkswagen Transporter. В связи с аварией трассу Киев-Чоп перекрыли примерно на пять часов.