Масштабный сбой электричества парализовал лондонское метро: что известно

В Лондоне 12 мая произошел сбой в энергосистеме. Авария вызвала серьезные проблемы в столичном метрополитене: несколько линий были приостановлены, а станции вынуждены были закрыться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.
Как сообщила транспортная служба Transport for London (TfL), авария произошла в результате проблем на национальной электросети.
Инцидент произошел примерно в 14:30 по местному времени, и сразу несколько главных станций лондонского метрополитена были закрыты.
Согласно данным TfL, в результате аварии по меньшей мере три ветки метро были полностью остановлены, еще на шести произошли значительные задержки или частично остановилась работа.
В транспортной службе добавили, что некоторые пассажиры могли кратковременно застрять в тоннелях во время сбоя.
Специалисты объяснили, что в центре Лондона произошел "технический сбой" на линии электропередачи, который вызвал проседание напряжения, что и стало причиной аварии. Сбой устранили в течение нескольких секунд, однако он вызвал кратковременное прекращение подачи тока и даже небольшой пожар, который удалось быстро потушить.
"Из-за кратковременного отключения питания несколько линий временно потеряли электроснабжение. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее полностью восстановить работу сети", - заявила главный операционный директор TfL Клэр Манн.
К 17:00 некоторые станции метро уже снова открыли. Зато фуникулер над Темзой оставался закрытым.
Напомним, что в конце апреля европейские страны, а именно Испания, Франция и Португалия, подверглись масштабному блэкауту. Тогда миллионы людей остались без электроснабжения, что повлекло серьезные перебои в работе транспорта, коммуникаций, предприятий и критической инфраструктуры.
Португальская национальная электрическая компания REN сначала указала, что возможной причиной обесточивания могли стать пожары на юго-западе Франции, которые повредили высоковольтную линию электропередач между Перпиньяном и Нарбонной.
Также рассматривалась версия кибератаки, но позже председатель Евросовета Антониу Кошта опроверг эту информацию.
Впрочем Национальный суд Испании объявил о начале официального расследования относительно масштабного отключения электроэнергии, но засекретил его.
Подробнее о блэкауте в Европе читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.