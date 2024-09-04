Масштабный удар по Полтаве. Эксперт оценил, можно ли избежать таких случаев и какой выход

"Можно ли таких случаев избегать вообще? К сожалению, во время войны стопроцентно исключить, что у нас не будет потерь, невозможно. Но, безусловно, нужно работать над тем, чтобы минимизировать и принять все меры, чтобы даже если что-то произойдет, не было такого количества погибших", - сказал он, комментируя масштабный обстрел Полтавы 3 сентября.

Как напомнил эксперт, недавно президент заявлял, что в Украине нет проблем с мобилизацией, особенно после принятия закона и когда он вступил в силу. Это значит, что учебные центры в принципе заполнены.

"То есть мы учим большое количество военных здесь. Конечно можно рассмотреть вариант, когда в Харькове учеников отправили под землю учиться. Возможно, нужно больше оборудовать хранилища и подземные бункеры. Но в идеале, чтобы наши партнеры открыли двери, и как можно больше военных проходили подготовку там. Поэтому, я думаю, это был бы выход, именно перенос на территорию стран НАТО, это был бы самый действенный инструмент", - объяснил Мусиенко.