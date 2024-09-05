Масштабный обстрел Полтавы: количество жертв возросло до 55, завалы еще разбирают

Количество жертв масштабного обстрела Полтавы снова возросло. В результате атаки погибли 55 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
На месте удара по учебному заведению в Полтаве разбирают завалы, идет поисковая операция. Вероятно, под завалами могут быть еще люди.
Как сообщает ГСЧС, количество пострадавших также возросло до 328.
По состоянию на 15:00 спасатели разобрали и вывезли более 2 тысяч тонн строительного мусора.
Фото: в Полтаве выросло количество погибших до 55 (t.me/dsns_telegram)
Во вторник, 3 сентября, российская армия нанесла масштабный удар по Полтаве. Под атаку врага попали здание учебного центра, соседняя больница, также частично разрушено одно из зданий Института связи. Оккупанты использовали баллистику.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это был просчитанный удар. Российская ракета летела всего три минуты, поэтому люди не успели спуститься в укрытие.
Детальнее о вражеском ударе по Полтаве и его последствиях - в материале РБК-Украина.
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