RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Масштабная тревога. В Украине ракетная угроза из-за взлета российского МиГ (отбой)

Фото: в Украине 4 августа объявлена масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

По всей Украине сегодня днем объявили воздушную тревогу. Причиной тому является взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 13:45 карта воздушных тревог выглядит так:

В чем причина тревоги

Причиной масштабной тревоги в Украине является активность вражеского истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве России.

Отметим, что МиГ-31К является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую нашим средствам противовоздушной обороны сложно перехватить.

Отбой тревоги по Украине

По состоянию на 14:30 карта воздушных тревог выглядит так:

Россия может готовить новый ракетный удар

Напомним, ранее в ОК "Юг" предупреждали, что Россия может нанести ракетный удар по Украине после последних атак с применением дронов-камикадзе.

В частности, оккупанты держат в Черном море носитель крылатых ракет. Военные предупреждают, что уровень ракетной угрозы остается высоким.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетна атакаВойна России против Украинывоздушная тревога