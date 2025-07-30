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Масштабный пожар и погибший: оккупанты ударили по предприятию под Харьковом (фото)

Фото: последствия обстрела предприятия в поселке Васищево (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Днем, 30 июля, поселок Васищево Харьковского района подвергся удару РФ. Под обстрел попало гражданское предприятие, вспыхнул сильный пожар и погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины и председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"В результате российской атаки погиб человек. Также известно о 4 пострадавших, трое из которых госпитализированы", - говорится в сообщении.

По словам Синегубова, обстрел пришелся на территорию предприятия общей площадью 30 тысяч квадратных метров.

Огнем были охвачены складские помещения площадью около 20 тысяч квадратных метров, где хранились исключительно товары гражданского назначения, в частности пищевые продукты. Из-за легковоспламеняющихся конструкций пламя распространялось очень быстро.

Спасатели ГСЧС локализовали пожар. Во время тушения пострадали двое пожарных: один получил отравление угарным газом и тепловой удар, второй - ожоги.

К ликвидации последствий было привлечено более 100 спасателей, почти 50 единиц техники, а также пожарный поезд. На месте работают экстренные службы и правоохранители.

Как добавил глава ОГА, тип оружия, которым был нанесен удар, сейчас устанавливается.

Спасатели показали кадры с места масштабного пожара, который вспыхнул после удара гражданского предприятия в поселке.

 

Фото: последствия обстрела предприятия в поселке Васищево Харьковской области (t.me/dsns_telegram)

 

Обстрелы Харькова и области

Напомним, сегодня начиная с 01:30 над Харьковом были зафиксированы вражеские дроны. Уже в 01:54 городской голова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе, а затем добавил, что удар пришелся на Шевченковский район.

Впоследствии спасатели уточнили, что под вражескую атаку дронов в Харькове попали два района - кроме Шевченковского, также пострадал и Слободской.

Вчера, 29 июля, российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Новоплатоновка в Изюмском районе Харьковской области. Пятеро мирных жителей погибли возле магазина, еще трое получили ранения.

В ночь на 26 июля россияне атаковали Харьков КАБами, ракетами и дронами. В результате удара были повреждены многоэтажки, предприятие, дороги, контактная сеть.

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