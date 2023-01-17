Масштабный пожар во Франции: на складе с литиевыми батареями слышны взрывы

На месте работают почти 150 пожарных, в том числе бригады, специализирующиеся на техногенных угрозах.

По словам пожарных, в окрестностях видно значительное задымление и слышны взрывы. Пострадавших нет, сотрудники эвакуированы.

Возгорание началось с литиевых батарей в части здания площадью около 6 тысяч квадратных метров, в котором находились 8 тысяч автомобильных аккумуляторов.

Затем огонь перекинулся на другой склад, где хранится 70 тысяч шин. Общая площадь возгорания составляет около 12 тысяч квадратных метров.

Жителей просят закрыть окна и не выходить на улицу.

Ранее сообщалось, что в Москве сгорел склад с газовыми баллонами на территории Всероссийского института легких сплавов.

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