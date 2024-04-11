Масштабная воздушная атака: тревога объявлена по всей Украине (обновлено)

Сигнал тревоги раздался в столице около 4:18. Перед тем из-за очередной воздушной атаки врага была "красная" почти вся карта страны.

В Воздушных силах заявили, что кроме нескольких групп "Шахедов" зафиксирован маневр российских бортов стратегической авиации Ту-95МС в связи с вероятными ракетными залпами по территории Украины.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят не игнорировать опасность вражеских воздушных атак и направляться в укрытие, соблюдать правила "двух стен" и информ-тишины.

Добавим, что по обновленным данным Воздушных сил, "Шахеды" зафиксированы в восточной части Киевской области, на границе Житомирской и Киевской областей, Обуховском районе Киевской области, в южной части Винницкой области, на границе Хмельницкой и Тернопольской областей, в северной части Ивано-Франковской области в Дрогобычском и Золочевском районах Львовской области.

Обновлено в 04:25

Как уточнил начальник КГВА Сергей Попко, тревога в столице связана с ракетной опасностью из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Обновлено в 04:45

Воздушная тревога теперь - по всей стране.

Работа ПВО в Киевской области

В Киевской областной военной администрации заявили, что в регионе работают силы и средства противовоздушной обороны по вражеским "Шахедам".

"Жители Киевщины! Зафиксировано движение враждебных БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в объявлении.

Ночная воздушная атака по Украине

Ранее сообщалось, что вечером 10 апреля российские оккупанты запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед". Воздушная тревога объявлена в нескольких областях.

Также в Силах обороны юга Украины заявили о работе сил и средств противовоздушной обороны в целях противника.

Кроме того, около 01:18 в командование Воздушных сил заявили о фиксации движения вражеской ракеты в направлении Одессы. А также - об угрозе применения врагом баллистики на востоке страны.

Позже стало известно о вылете 9-х бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ). Они ближе к четырем часам совершили маневр в районе пусковых рубежей. Военные отметили, что возможны пуски крылатых ракет.