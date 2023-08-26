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Масштабное наводнение в Словении нанесло убытки на 5 млрд евро

Словения, Суббота 26 августа 2023 03:09
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Масштабное наводнение в Словении нанесло убытки на 5 млрд евро Фото: большое наводнение в Словении нанесло убытки на 5 млрд евро (gov.si)
Автор: Максим Шушко

Наводнения, поразившие значительную часть северной и центральной Словении в начале августа, нанесли около 5 млрд евро ущерб, что эквивалентно одной трети национального бюджета страны, или 8% ВВП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

В течение следующих двух месяцев правительство создаст специальный фонд реконструкции Словении, объединяющий различные виды финансирования, от бюджетных ассигнований до фондов ЕС и специальных взносов, взимаемых с бизнеса и домохозяйств.

Основной причиной такого решения является соблюдение правил Европейского союза по заимствованиям, а именно влияние таких средств на дефицит бюджета.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС выделит 400 млн евро из своего фонда реагирования на стихийные бедствия, чтобы помочь Словении преодолеть последствия масштабного наводнения.

Последствия машстабного наводнения в Словении

Проливные дожди повлекли за собой масштабные наводнения в Словении. Выпало от 100 до 200 мм осадков. Затопило территории в центре и севере страны. Реки вышли из берегов, были зафиксированы оползни целые города остались без электроэнергии, погибли не менее 6 человек.

Для помощи более 50 украинских спасателей 12 августа отправились в Словению для проведения восстановительных работ. Украинцы изменили направление русла на одном из участков реки Савинья.

Всего с начала работ в Словении специалисты ГСЧС Украины расчистили 870 метров русла, обустроили более 200 м дамбы и укрепили около 500 м береговой линии.

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