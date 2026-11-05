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"Масштабная катастрофа": республиканцы критикуют Трампа и призывают изменить курс

10:11 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

После поражения на выборах республиканцы и политические консультанты призвали президента США Дональда Трампа пересмотреть подходы к управлению страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Уже сейчас Трампа призывают обновить команду Белого дома, укрепить дисциплину и отказаться от решений, которые, по мнению республиканцев, привели к негативным результатам. Среди них называют войну с Ираном и введение тарифов.

Республиканский стратег Джон Фихери охарактеризовал итоги голосования как "масштабную катастрофу" для американского президента.

"Ему нужно полностью обновить свою команду. Теперь с каждым днем он будет становиться все более политически беспомощным", - считает Фихери.

В то же время, как пишет Reuters, переход контроля над Конгрессом к демократам существенно ограничит возможности Трампа. В частности, они смогут блокировать его законодательные инициативы, инициировать расследования деятельности администрации и препятствовать утверждению кандидатов на государственные должности.

"Ожидается, что это подтолкнет Трампа, который и без того активно использовал свои исполнительные полномочия, к еще более широкому применению односторонних мер", - говорится в материале.

Один из высокопоставленных представителей американской администрации рассказал, что в Белом доме уже готовятся к уходу части сотрудников, возможным изменениям в составе кабинета министров и расследованиям со стороны демократов.

"Сейчас находиться здесь просто невыносимо. Моральный дух настолько низок, насколько это вообще возможно", - заявил чиновник.

В то же время причины недовольства республиканцев не ограничивались внешней политикой. Как рассказал партийный политический консультант, еще летом избиратели критиковали Трампа за то, что он сосредоточился на строительстве бального зала в Белом доме и реконструкции правительственных зданий в Вашингтоне.

"Если следующие два года Трамп будет говорить о той же чепухе, на следующих выборах нас снова разгромят", - прогнозирует консультант.

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