"Масштабная катастрофа": республиканцы критикуют Трампа и призывают изменить курс

После поражения на выборах республиканцы и политические консультанты призвали президента США Дональда Трампа пересмотреть подходы к управлению страной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Уже сейчас Трампа призывают обновить команду Белого дома, укрепить дисциплину и отказаться от решений, которые, по мнению республиканцев, привели к негативным результатам. Среди них называют войну с Ираном и введение тарифов.
Республиканский стратег Джон Фихери охарактеризовал итоги голосования как "масштабную катастрофу" для американского президента.
"Ему нужно полностью обновить свою команду. Теперь с каждым днем он будет становиться все более политически беспомощным", - считает Фихери.
В то же время, как пишет Reuters, переход контроля над Конгрессом к демократам существенно ограничит возможности Трампа. В частности, они смогут блокировать его законодательные инициативы, инициировать расследования деятельности администрации и препятствовать утверждению кандидатов на государственные должности.
"Ожидается, что это подтолкнет Трампа, который и без того активно использовал свои исполнительные полномочия, к еще более широкому применению односторонних мер", - говорится в материале.
Один из высокопоставленных представителей американской администрации рассказал, что в Белом доме уже готовятся к уходу части сотрудников, возможным изменениям в составе кабинета министров и расследованиям со стороны демократов.
"Сейчас находиться здесь просто невыносимо. Моральный дух настолько низок, насколько это вообще возможно", - заявил чиновник.
В то же время причины недовольства республиканцев не ограничивались внешней политикой. Как рассказал партийный политический консультант, еще летом избиратели критиковали Трампа за то, что он сосредоточился на строительстве бального зала в Белом доме и реконструкции правительственных зданий в Вашингтоне.
"Если следующие два года Трамп будет говорить о той же чепухе, на следующих выборах нас снова разгромят", - прогнозирует консультант.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что президент США раскрыл главную причину поражения республиканцев на выборах.
А в Белом доме заявили, что демократы якобы не смогут "отменить достижение" Трампа.