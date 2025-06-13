Масштабная авария в Одессе: часть города второй день без воды

Утром 12 июня в Одессе произошла серьезная авария на магистральном водопроводе диаметром 1200 мм. Из-за этого жители Киевского, Приморского, части Хаджибейского района, а также поселков Лиманка, Красный хутор и ряда жилых массивов остались полностью без воды.

Повреждение произошло в труднодоступном поле - там образовалось болото, а размытый участок стал практически недоступным для техники. Чтобы добраться до трубы, строили подъезды и площадку из 150 тонн песка и бетонных плит.



Место аварии на магистральном водопроводе в Одессе (фото: "Инфоксводоканал")

Ситуация утром 13 июня

По сообщению "Инфоксводоканала", в ночь на 13 июня работы продолжались непрерывно. Уже удалось:

создать основу для тяжелой техники (экскаваторы весом более 18 тонн),

раскопать котлован и добраться до места прорыва,

откачать воду из ямы.

Восстановительные работы продолжаются, их планируют завершить около 22:00 пятницы, 13 июня, если не помешают новые осложнения.

Аварию на магистральном водопроводе в Одессе пытались ликвидировать всю ночь (фото: "Инфоксводоканал")

Кто остался без воды

Без водоснабжения остаются: