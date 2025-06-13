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Масштабная авария в Одессе: часть города второй день без воды

Фото: Отключение воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Одессе уже второй день нет воды в нескольких районах из-за прорыва на магистральном водопроводе. Коммунальщики работают без перерывов, но ситуация до сих пор критическая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфоксводоканал".

Утром 12 июня в Одессе произошла серьезная авария на магистральном водопроводе диаметром 1200 мм. Из-за этого жители Киевского, Приморского, части Хаджибейского района, а также поселков Лиманка, Красный хутор и ряда жилых массивов остались полностью без воды.

Повреждение произошло в труднодоступном поле - там образовалось болото, а размытый участок стал практически недоступным для техники. Чтобы добраться до трубы, строили подъезды и площадку из 150 тонн песка и бетонных плит.


Место аварии на магистральном водопроводе в Одессе (фото: "Инфоксводоканал")

Ситуация утром 13 июня

По сообщению "Инфоксводоканала", в ночь на 13 июня работы продолжались непрерывно. Уже удалось:

  • создать основу для тяжелой техники (экскаваторы весом более 18 тонн),
  • раскопать котлован и добраться до места прорыва,
  • откачать воду из ямы.

Восстановительные работы продолжаются, их планируют завершить около 22:00 пятницы, 13 июня, если не помешают новые осложнения.

Аварию на магистральном водопроводе в Одессе пытались ликвидировать всю ночь (фото: "Инфоксводоканал")

Кто остался без воды

Без водоснабжения остаются:

  • Приморский, Киевский, часть Хаджибейского района Одессы (ж/м "Черемушки"),
  • с. Лиманка, с. Красный хутор,
  • ж/м "Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморка", ЖКП "Таирово".

Ранее РБК-Украина рассказывало, что работники нацпарка "Тузловские лиманы" в Одесской области обнаружили следы загрязнения мазутом на побережье Черного моря, погибшую рыбу и дельфина. Загрязнение, вероятно, является следствием аварии российских танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. Экологи обеспокоены влиянием токсичных веществ на морскую экосистему и не исключают, что это может быть экоцидом.

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Одесса