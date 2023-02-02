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Масштабы ширятся. В Турции не видят завершение войны в Украине в ближайшее время

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Четверг 02 февраля 2023 16:33
Масштабы ширятся. В Турции не видят завершение войны в Украине в ближайшее время Фото: Ибрагим Калин, представитель президента Турции (wikipedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Турция выразила обеспокоенность по поводу дальнейшей эскалации войны на территории Украины. Не видят ее завершения в ближайшее время.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"Сложилась очень сложная ситуация. Масштабы войны распространяются, а противостояние затягивается. Это не сулит ничего хорошего для территориальной целостности Украины, энергетической и продовольственной безопасности и другими аспектами", - заявил спикер президента Турции Ибрагим Калин.

Калин также назвал "понятным" предоставление военной помощи Украине. По его словам, мирное соглашение рано или поздно, однако, будет заключено. В то же время, оно будет учитывать фактор территориальной целостности и политического суверенитета Украины.

"Это - четкая основа для любых переговоров. Однако недавние действия, скорее, продолжают войну. Будет ли этого достаточно, чтобы изменить позицию России? Изменить ход российской войны? Вопросы остаются", - отметил спикер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что передача Украине танков является рисковым решением и не поможет быстрее решить проблемы.

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