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Масштабы катастрофы на ЗАЭС коснутся многих стран, - глава Минэнерго

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Пятница 07 октября 2022 18:50
Масштабы катастрофы на ЗАЭС коснутся многих стран, - глава Минэнерго Фото: масштабы катастрофы на ЗАЭС коснутся многих стран (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Катастрофа на Запорожской АЭС коснется многих стран. В то же время, возможность любой ядерной катастрофы зависит только от уровня маразма россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра энергетики Украины Германа Галущенко в интервью LB.

"Однозначной катастрофой является и то и другое (ядерный удар и катастрофа на ЗАЭС, - ред.). Масштабы в случае аварии на ЗАЭС могут быть огромными. Есть расчеты, какое количество территории может быть поражено. Речь идет о многих странах. Возможность любой ядерной катастрофы зависит исключительно от уровня маразма россиян", - заявил Галущенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС "под контроль России ". В украинском МИД назвали указ Путина ничтожным.

Тем временем оккупанты угрожают сотрудникам станции отправкой на фронт, если они не подпишут документы о переходе на работу под руководством "Росатома".

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Запорожская АЭС Российская Федерация
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