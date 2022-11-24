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Массового завоза россиянами химического оружия в Украину нет, - Генштаб

Фото: Украинские военные обеспечены средствами химической защиты (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская военная разведка опровергла информацию о массовом подвозе армией РФ на оккупированные территории боеприпасов с ядовитыми веществами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов не подтвердил слухи о ввозе россиянами химоружия в зону боевых действий. В то же время подразделения радиационной, химической и биологической защиты оккупантов находятся на захваченных территориях.

"Однозначно у них химическое оружие есть, у них подразделения РХБ защиты на территории Украины, которые могут применять химическое оружие, есть. Но разведка в настоящее время не подтверждает то, что россияне массово перевозят боеприпасы с ядовитыми веществами. Может быть точечное применение химического оружия, например, оружия раздражающего действия, действующего на органы зрения, на дыхание", – объяснил бригадный генерал.

По словам Громова, россияне уже пытались применить ядовитые вещества на фронте, в частности, в Донецкой области. Украинские защитники обеспечены средствами защиты органов дыхания и кожи.

Накануне Politico со ссылкой на чиновников администрации президента США Байдена распространило информацию о риске применения Россией химического оружия в Украине. В Белом доме обеспокоены, что армия РФ пойдет на столь отчаянный шаг в случае новых провалов на фронте.

К слову, ранее британская разведка обнародовала актуальную карту боевых действий в Украине.

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