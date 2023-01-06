Массовка для Путина: кого диктатор собрал возле себя для поздравления на Новый год

Как отметили журналисты, в сети распространился ряд вариантов о том, кого же Путин собрал за спиной во время поздравления, но реальность оказалась куда более прозаической.

Так, 31 декабря глава Кремля посетил штаб Южного военного округа (ЮВО) и вручил награды российским военным за их преступления против украинского народа.

СМИ обращают внимание на то, что вся массовка собрана не из случайных людей. Все они прошли жесткий карантин и сдали все необходимые анализы.

"Кстати, забавно, что фон для Путина, судя по всему, тщательно подбирали сценаристы, ведь далеко не все из награжденных попали в кадр", - отмечают в СМИ.

В частности, только из 24 человек, которые были статистами в поздравлении, выделили квоту всего для четырех "нацменов", хотя ордена и медали получили гораздо больше "нероссийских военных".

Как установили журналисты, большинство из массовки сменили имена в соцсетях, закрыли профили или совсем их удалили.

Фото: СМИ установили, кого Путин собрал для массовки на поздравление на Новый год (evocation.info)

Впрочем, наиболее обсуждаемым персонажем стала блондинка, в сети писали, что она часто появляется в кадре во время поездок диктатора под видом то продавщице мороженого, то рыбака, то паломницы, а то и вообще депутата-единоросса.

Однако в СМИ установили, что на фото реальное лицо - Анна Сидоренко, возглавляющая медицинскую службу 71-го мотострелкового полка (в/ч 16544, ст. Калиновская, Чеченская республика). Получила орден мужества за участие в так называемой "СВО".

Среди других выделяют и участников войны. В списке есть и вступившие в ряды оккупантов с февраля, но также присутствуют и военные, поддержавшие агрессию Путина еще с 2014 года.

Издание обращает внимание, что несколько персонажей из массовки максимально не публичны, информации в интернете о них нет. Среди них подполковник Моргунов Роман Анатольевич, майор Савон Александр Витальевич, младший сержант Слепнев Иван Борисович, подполковник Уваров Максим Викторович и рядовой Пирбудагов Казим Абдулбасирович.

Впрочем, все они также были удостоены Путиным за непонятные заслуги.