Массовый "замес" с "крысой" Овечкиным, тафгай "Торонто" проучил дебютанта: драки вечера НХЛ

Любители потасовок на ледовых аренах Национальной хоккейной лиги предвкушают ключевые моменты противостояний регулярного чемпионата в Баффало, Торонто и Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протоколы поединков .

В штате Нью-Йорк массовой дракой завершилось противостояние "Баффало" и "Вашингтона". Столичные ребята на последней минуте упорно пытались сократить отставание от "Сейбрз" (2:4), но смогли организовать лишь многолюдную передрягу.

Из группы драчунов оформились две пары – форвард "Баффало" Тэйдж Томпсон взялся проучить вингера "Кэпиталз" Макса Пачиоретти, а нападающий "Сейбрз" Джордан Гринуэй сошелся на кулаках с вингером "Вашингтоном" Томом Уилсоном. Томпсон дал хорошую взбучку оппоненту после того, как освободился от "крысиной" опеки Овечкина. Тем временем Гринуэй после обмена выпадами оказался на льду и потащил Уилсона за собой.

В провинции Онтарио столкновение вспыхнуло в середине второго периода противостояния между "Торонто" и "Нью-Джерси". Хулиган "Мейпл Лифс" Макс Доми вызвал на поединок защитника "Девилз" Шимона Немеца.

Молодой словак упал в немилость канадского тафгая после предыдущего игрового эпизода, где Немец грязно атаковал лидера "Торонто" Остона Мэттьюза. С ролью "полицейского" Доми справился идеально. Он неистово "отдубасил" защитника и быстро отправил на лед.

Наконец в Большом яблоке в середине второй 20-минутки подрались форвард "Айлендерс" Жан-Габриэль Пажо и вингер "Монреаля" Брендан Галлахер. Инициатором драки стал хозяин льда, набросившийся на соперника в центре площадки.

Пажо сначала владел инициативой, но акцентированного удара так и не нанес. Преимущественно выпады центрального нападающего "островитян" попали в корпус Галлахера. Однако именно последний потащил оппонента наземь. Оба получили по 5 минут штрафа.