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Масовий "заміс" зі "щуром" Овєчкіним, тафгай "Торонто" провчив дебютанта: бійки вечора НХЛ

П'ятниця 12 квітня 2024 12:55
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Масовий "заміс" зі "щуром" Овєчкіним, тафгай "Торонто" провчив дебютанта: бійки вечора НХЛ Фото: "Сейбрз" і "Кепіталз" зійшлися "стінку на стінку" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Любителі сутичок на льодових аренах Національної хокейної ліги смакують ключові моменти протистоянь регулярного чемпіонату в Баффало, Торонто та Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

У штаті Нью-Йорк масовою бійкою завершилося протистояння "Баффало" та "Вашингтона". Столичні хлопці на останній хвилині завзято намагалися скоротити відставання від "Сейбрз" (2:4), але спромоглися організувати лише багатолюдну колотнечу.

Із гурту забіяк оформилися дві пари – форвард "Баффало" Тейдж Томпсон узявся провчити вінгера "Кепіталз" Макса Пачіоретті, а нападник "Сейбрз" Джордан Грінвей зійшовся навкулачки з вінгером "Вашингтоном" Томом Вілсоном. Томпсон дав добрячого прочухана опоненту після того, як звільнився від "щурячої" опіки Овєчкіна. Тим часом Грінвей після обміну випадами опинився на льоду та потягнув Вілсона за собою.

У провінції Онтаріо сутичка спалахнула в середині другого періоду протистояння між "Торонто" та "Нью-Джерсі". Хуліган "Мейпл Ліфс" Макс Домі викликав на поєдинок оборонця "Девілз" Шимона Нємєца.

Молодий словак упав у неласку канадського тафгая після попереднього ігрового епізоду, де Нємєц брудно атакував лідера "Торонто" Остона Меттьюза. Із роллю "поліцейського" Домі впорався ідеально. Він несамовито "віддубасив" оборонця і швидко відправив на лід.

Нарешті у Великому яблуку в середині другої 20-хвилинки побилися форвард "Айлендерс" Жан-Габріель Пажо та вінгер "Монреаля" Брендан Галлахер. Ініціатором бійки став господар льоду, який накинувся на суперника в центрі майданчика.

Пажо спершу володів ініціативою, але акцентованого удару так і не завдав. Переважно випади центрального нападника "острів'ян" влучили в корпус Галлахера. Однак, саме останній потягнув опонента додолу. Обидва отримали по 5 хвилин штрафу.

До слова, іменитий форвард "Піттсбурга" Кросбі очолив хіт-парад зірок із ювілейним асистом.

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