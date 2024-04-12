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Лидер "Питтсбурга" с шайбой и юбилейным ассистом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Питтсбург, Пятница 12 апреля 2024 10:17
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Лидер "Питтсбурга" с шайбой и юбилейным ассистом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Сидни Кросби оформил 1000 результативных передач за карьеру (twitter.com/penguins)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали центрального нападающего "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Форвард "Пингвинз" приложился к непростой победе над "Детройтом" в овертайме (6:5 ОТ). Он забросил шайбу и отдал две результативные передачи, одна из которых оказалась 1000-й под эгидой лиги.

В дебюте встречи "Питтсбург" открыл счет усилиями О'Коннора после комбинации Кросби и Раста. "Ред Уингз" быстро ответили шайбом Рэймонда. Второй раз "Пингвинз" вывел вперед Летанг, хладнокровно реализовавший момент в контратаке. Впрочем, Рэймонд во второй раз вернул "Детройт" в игру.

В середине второго периода Кросби эффектно замкнул дальнюю штангу после передачи Раста. Последний впоследствии закрепил преимущество хозяев. В ответ Питри мощным броском из правой зоны "прошил" Недельковича. В финальной 20-минутке Картер увеличил преимущество "Питтсбурга" шайбой в меньшинстве, но Ларкин и Рэймонд перевели матч в овертайм. Однако в дополнительной пятиминутке Карлссон с передачи Кросби принес победу "Пингвинз".

В тройку звезд вечера также попали нападающий "Нью-Джерси" Йеспер Братт и вратарь "Виннипега" Лоран Броссуа. Первый дублем и ассистом приложился к победе над "Торонто" (6:5). Второй же парировал 24 броска и завершил шатаутом противостояние против "Далласа" (3:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

Лидер &quot;Питтсбурга&quot; с шайбой и юбилейным ассистом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

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