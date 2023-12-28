В массовом ДТП в Турции пострадали две украинки, - МИД

"В результате ДТП в турецкой провинции Сакария пострадали две украинки. Угрозы их жизни нет. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь", - сказал он.

По словам Николенко, Генеральное консульство Украины в Стамбуле оказывает консульскую помощь пострадавшим гражданам, а также взаимодействует с управлением безопасности провинции и командованием жандармерии для выяснения всех обстоятельств аварии.

ДТП в Турции

В Турции произошло масштабное ДТП 28 декабря. В результате аварии погибли 10 человек, еще 59 получили ранения. По данным местных СМИ, пострадавших доставляли в больницы 30 машин скорой помощи.

Напомним, в начале марта в Турции произошла масштабная авария с участием 23 автомобилей. Тогда пострадали минимум 10 человек.