RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В массовом ДТП в Турции пострадали две украинки, - МИД

Фото: в массовом ДТП в Турции пострадали две украинки (twitter com)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталия Гурковская

В массовом ДТП в Турции 28 декабря, где погибли 10 людей и десятки были ранены, пострадали две украинки.

Об этом РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В результате ДТП в турецкой провинции Сакария пострадали две украинки. Угрозы их жизни нет. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь", - сказал он.

По словам Николенко, Генеральное консульство Украины в Стамбуле оказывает консульскую помощь пострадавшим гражданам, а также взаимодействует с управлением безопасности провинции и командованием жандармерии для выяснения всех обстоятельств аварии.

ДТП в Турции

В Турции произошло масштабное ДТП 28 декабря. В результате аварии погибли 10 человек, еще 59 получили ранения. По данным местных СМИ, пострадавших доставляли в больницы 30 машин скорой помощи.

Напомним, в начале марта в Турции произошла масштабная авария с участием 23 автомобилей. Тогда пострадали минимум 10 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПТурция