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Массовые протесты в столице Португалии: демонстранты требуют заморозки цен

Фото: жители Лиссабона вышли на улицы с требованием повышения зарплаты (twitter.com/SICNoticias)
Автор: Константин Широкун

Тысячи демонстрантов заполнили центр Лиссабона в субботу, требуя повышения заработной платы и пенсий, а также вмешательства в резкий рост цен на продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Крупнейший профсоюз Португалии, который созвал протесты, призывает к немедленному повышению заработной платы и пенсий как минимум на 10% и хочет, чтобы правительство установило ограничения на цены на основные продукты питания.

Португалия является одной из самых бедных стран Западной Европы. Более 50% португальских рабочих зарабатывали менее 1000 евро, минимальная заработная плата составляет всего 760 евро в месяц.

Министр экономики Португалии Антонио Коста Силва в пятницу исключил любое вмешательство правительства в ценообразование продовольствия, считая рынок лучшим механизмом установления цен.

По данным правительства, по состоянию на 1 января заработная плата государственных служащих выросла в среднем на 3,6% по сравнению с уровнем 2022 года, а зарплата в частном секторе выросла на 5,1%, а пенсии выросли максимум на 4,83%.

Ранее сообщалось, что Португалия готова отправить в Украину три боевых танка Leopard 2A6 уже в марте.

Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта сообщал, что его страна отремонтирует несколько своих Leopard 2 и отправит их в Украину.

До этого сообщалось, что Португалия ведет переговоры с Германией о приобретении вышедших из строя деталей, необходимых для ремонта танков Leopard 2. После ремонта танки будут отправлены в Украину.

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ПортугалияЛиссабон