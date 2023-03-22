Массовые сокращения в Facebook: в Кении судья заблокировал увольнение работников

Кенийский судья заблокировал увольнение 260 модераторов Facebook. Он не позволил компании расторгать контракты с работниками до вынесения решения о законности их увольнения.

По данным издания, работники кенийской аутсорсинговой фирмы Sama, у которой контракт с компанией Meta, подали иск в суд за незаконное увольнение. Заявители говорят, что потеряли работу из-за организации профсоюза. Также они добавляют, что их добавили в черный список и поэтому они не могут отправиться на аналогичные должности в другой аутсорсинговой фирме.

Судебные дела могут иметь последствия для работы американской компании Meta, она сотрудничает с тысячами модераторов контента по всему миру, которым поручено просматривать графическое содержимое, размещенное на ее платформе.