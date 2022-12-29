Массированный удар по Украине: в Генштабе озвучили количество выпущенных ракет

"С семи утра противник совершил удар по территории Украины во время которого совершил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет и зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 по объектам энергетической и критической инфраструктуры восточных, центральных, западных и южных регинов нашей страны", - заявил Громов.

По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, во время удара Россия запустила более 69 ракет. В то же время противовоздушная оборона уничтожила 54 из них.

Фото: эффективность работы ППО (https://t.me/CinCAFU)