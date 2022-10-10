Массированный ракетный удар по Киеву: фото и видео

Российские оккупационные войска утром 10 октября нанесли ракетный удар по нескольким районам Киева. Вследствие массированного обстрела в столице есть разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.
С самого утра россияне запустили несколько ракет по центру столицы. Целью врага стали парк и детская площадка. Также из-за обстрелов загорелись автомобили.
Фото: прилет вражеской ракеты в центре Киева (Telegram)
Вот еще кадры с места ракетного удара.
Позже, под вражеский обстрел попал район Центрального вокзала Киева. Судя по фото, есть разрушения. На центральных улицах столицы от взрывов в зданиях повылетали окна.
Фото: прилет в районе "Вокзальной" (Telegram)
Кроме того, одна из российских ракет попала в Пешеходно-велосипедный мост.
На Левом берегу столицы обстановка также напряженная. Точной информации о "прилетах" пока нет. Однако местные жители сообщают, что вражеские ракеты были направлены на объекты критической инфраструктуры. По некоторым данным, речь может идти о ТЭЦ.
Также на Левом берегу заметна активность "скорых" и пожарных.
Напомним, мы писали, что города Украины 10 октября подверглись одному из крупнейших ракетных обстрелов с начала российского вторжения в феврале 2022 года. В общей сложности было выпущено более 50 ракет.
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