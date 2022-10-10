RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Массированный ракетный удар по Киеву: фото и видео

Фото: обстрел Киева 10 октября (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска утром 10 октября нанесли ракетный удар по нескольким районам Киева. Вследствие массированного обстрела в столице есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

Удары по правому берегу

С самого утра россияне запустили несколько ракет по центру столицы. Целью врага стали парк и детская площадка. Также из-за обстрелов загорелись автомобили.

Фото: прилет вражеской ракеты в центре Киева (Telegram)

Вот еще кадры с места ракетного удара.

Позже, под вражеский обстрел попал район Центрального вокзала Киева. Судя по фото, есть разрушения. На центральных улицах столицы от взрывов в зданиях повылетали окна.

Фото: прилет в районе "Вокзальной" (Telegram)

Кроме того, одна из российских ракет попала в Пешеходно-велосипедный мост.

Удары по Левому берегу

На Левом берегу столицы обстановка также напряженная. Точной информации о "прилетах" пока нет. Однако местные жители сообщают, что вражеские ракеты были направлены на объекты критической инфраструктуры. По некоторым данным, речь может идти о ТЭЦ.

Также на Левом берегу заметна активность "скорых" и пожарных.

Напомним, мы писали, что города Украины 10 октября подверглись одному из крупнейших ракетных обстрелов с начала российского вторжения в феврале 2022 года. В общей сложности было выпущено более 50 ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевракетный ударОбстріл