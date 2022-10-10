Массированный ракетный удар по Киеву: фото и видео

Удары по правому берегу

С самого утра россияне запустили несколько ракет по центру столицы. Целью врага стали парк и детская площадка. Также из-за обстрелов загорелись автомобили.

Фото: прилет вражеской ракеты в центре Киева (Telegram)

Вот еще кадры с места ракетного удара.

Позже, под вражеский обстрел попал район Центрального вокзала Киева. Судя по фото, есть разрушения. На центральных улицах столицы от взрывов в зданиях повылетали окна.

Фото: прилет в районе "Вокзальной" (Telegram)

Кроме того, одна из российских ракет попала в Пешеходно-велосипедный мост.

Удары по Левому берегу

На Левом берегу столицы обстановка также напряженная. Точной информации о "прилетах" пока нет. Однако местные жители сообщают, что вражеские ракеты были направлены на объекты критической инфраструктуры. По некоторым данным, речь может идти о ТЭЦ.

Также на Левом берегу заметна активность "скорых" и пожарных.