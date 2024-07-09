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Массированный обстрел Украины, разрушение "Охматдета" и соглашения по безопасности с Польшей: новости за 8 июля

Вторник 09 июля 2024 06:30
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Массированный обстрел Украины, разрушение "Охматдета" и соглашения по безопасности с Польшей: новости за 8 июля Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем понедельника, 8 июля, нанесла масштабный удар по Украине. В Киеве была разрушена детская больница "Охматдет". Также Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 8 июля, – в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Массированная атака РФ по Украине

Россия ударила по "Охматдету" в Киеве ракетой Х-101

На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности, обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

Из-за прямого попадания погибли два человека, еще 16 пострадали, среди них десять - дети.

Силы ПВО во время массированной атаки сбили 30 ракет

По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, всего россияне выпустили 38 ракет разных типов. Всего было сбито:

  • 1/1 аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал";
  • 3/4 баллистических ракеты "Искандер-М";
  • 0/1 крылатой ракеты 3М22 "Циркон";
  • 11/13 крылатых ракет Х-101;
  • 12/14 крылатых ракет "Калибр";
  • 0/2 крылатых ракет Х-22;
  • 3/3 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69.

В Польше сформируют легион добровольцев из украинцев в ЕС, они смогут подписать контракт с ВСУ

"Зафиксировали в нашем договоре безопасности подготовку на территории Польши украинского легиона. Нового добровольческого военного подразделения. Мы имеем отличный опыт украинско-польско-литовской бригады", - рассказал президент Владимир Зеленский.

Прилеты в Днепре и Кривом Роге

РФ совершила массированную атаку по Украине, выпустив почти 40 ракет разных типов. Под ударом оказались Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Днепропетровской области повреждена жилая девятиэтажка. Число жертв и пострадавших продолжает расти.

Главное о последствиях атаки в Киеве и других городах – собрало РБК-Украина в материале.

Третий Patriot, морские катера и дроны Vector: Украина получила от Германии новое вооружение

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В нем находился третий зенитный ракетный комплекс Patriot. Отмечается, что в пакет помощи, кроме Patriot, вошли ракеты и запчасти к нему.

Украина била ракетами ATACMS по Крыму: в Белом доме назвали уничтоженные цели

"Их успех (речь об ВСУ – ред.) не ограничивается только фронтом. Украина применила предоставленные США ударные ракеты большой дальности ATACMS в Крыму, уничтожив российские зенитно-ракетные комплексы, командные пункты, аэродромы", - рассказал координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим. коммуникаций Джон Кирби.

Украина и Польша подписали соглашение о гарантиях безопасности

Со стороны Украины соглашение подписал президент Владимир Зеленский, а со стороны Польши – премьер-министр Польши Дональд Туск.

Соглашение по гарантии безопасности впервые из уже подписанных двусторонних документов предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши.

Впервые будет создан "Украинский легион", готовящий личный состав Сил безопасности и обороны Украины на территории Польши. К нему могут присоединиться граждане Украины, временно находящиеся в Польше и других странах.

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