Массированный обстрел Украины. В полиции назвали количество пострадавших

В результате утренних массированных ударов по Украине есть пострадавшие. Предварительно известно о 13 человек, получивших ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Нацполиции Игоря Клименко в эфире телемарафона.

"На данный момент мы имеем 13 человек, которые были травмированы в результате сегодняшних атак РФ. И мы, конечно, будем вместе с СБУ, с прокуратурой устанавливать те убытки и фиксировать те преступления, которые были совершены сегодня на территории нашей страны", - заявил он.

Напомним, что Украина сегодня подверглась массированной ракетной атаке со стороны России. Оккупанты повредили 18 объектов в 10 областях, большинство из них энергетические.

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