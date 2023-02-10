Массированный обстрел Украины: в Хмельницкой области показали последствия удара

Россияне сегодня, 10 февраля, во время очередной массированной атаки ударили по одному из объектов критической инфраструктуры в Хмельницкой области. Появились фото.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия в Telegram .

Он обнародовал фото, на которых можно заметить, что в результате удара по объекту критической инфраструктуры там начался пожар.

Фото: последствия удара в Хмельницкой области (t.me/khmelnytskaODA)

"Вот так выглядел один из наших объектов, по которому сегодня нанесли удар рашисты. Но мы не сдадимся и не сломаемся. Выстоим и победим", - отметил чиновник.