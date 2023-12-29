Массированный обстрел Украины: в четырех городах горят многоэтажки

Россия сегодня, 29 декабря, массированно атаковала Украину. В четырех крупных городах Украины в результате атаки горят дома.
Что известно об ударах по жилой инфраструктуре - в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала были использованы источники: Telegram-каналы мэра Киева Виталия Кличко, КГВА, мэра Львова Андрея Садового, главы Львовской ОВА Максима Козицкого, Сумской ОВА и одесские местные Telegram-каналы.
Киев
Как сообщают местные власти, в Киеве не было прямых попаданий. Но зафиксировано падение обломков в нескольких районах по жилым домам:
Всего в Киеве сообщают о двух погибших и 17 пострадавших.
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Львов
Львов сегодня дважды атаковали россияне: сначала "шахедами", а затем ракетами. Во время второй волны атаки было попадание в жилой дом.
Также в одном из лицеев Львова вспыхнул пожар. За последними данными, в городе повреждено 10 многоэтажек. Погиб один человек, восемь человек получили ранения.
t.me/andriysadovyi
Конотоп
В Сумской области враг нанес ракетный удар по Конотопу. Известно о повреждении многоквартирного дома. В результате атаки три человека получили ранения.
Одесса
В Одессе утром раздавались взрывы из-за работы ПВО. В сети сообщали о попадании в многоэтажку.
Позже власти подтвердили попадание в жилые дома, там вспыхнули пожары. Известно, что двое одесситов погибли, еще 15 получили ранения. Среди пострадавших двое детей 6 и 8 лет.
t.me/odeskaODA
Вечером 28 декабря в Одессе также было попадение в многоэтажку. Известно, что на дом упали обломки сбитых дронов-камикадзе.
Российские террористы с ночи атакуют Украину ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы раздались в ряде регионов: Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Сумской и Черкасской областях.
Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.
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