Массированный обстрел Украины: в четырех городах горят многоэтажки

При подготовке материала были использованы источники: Telegram-каналы мэра Киева Виталия Кличко, КГВА, мэра Львова Андрея Садового, главы Львовской ОВА Максима Козицкого, Сумской ОВА и одесские местные Telegram-каналы.

Киев

Как сообщают местные власти, в Киеве не было прямых попаданий. Но зафиксировано падение обломков в нескольких районах по жилым домам:

в Святошинском районе вспыхнул многоэтажный дом и припаркованные автомобили;

в Шевченковском районе есть повреждение жилого дома;

в Дарницком районе есть повреждение жилого дома, без пострадавших.

Всего в Киеве сообщают о двух погибших и 17 пострадавших.

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Львов

Львов сегодня дважды атаковали россияне: сначала "шахедами", а затем ракетами. Во время второй волны атаки было попадание в жилой дом.

Также в одном из лицеев Львова вспыхнул пожар. За последними данными, в городе повреждено 10 многоэтажек. Погиб один человек, восемь человек получили ранения.

t.me/andriysadovyi

Конотоп

В Сумской области враг нанес ракетный удар по Конотопу. Известно о повреждении многоквартирного дома. В результате атаки три человека получили ранения.

Одесса

В Одессе утром раздавались взрывы из-за работы ПВО. В сети сообщали о попадании в многоэтажку.

Позже власти подтвердили попадание в жилые дома, там вспыхнули пожары. Известно, что двое одесситов погибли, еще 15 получили ранения. Среди пострадавших двое детей 6 и 8 лет.

t.me/odeskaODA

Вечером 28 декабря в Одессе также было попадение в многоэтажку. Известно, что на дом упали обломки сбитых дронов-камикадзе.